Футболист Павлюченко призвал не расстраиваться после проигрыша Бельгии

fc-ural.ru / Пресс-служба ФК «Урал»

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Роман Павлюченко заявил, что для России еще не все потеряно после провального матча с Бельгией.

Экс-игрок национальной сборной напомнил, что в 2008 году российская команда также уступила бельгийцам со счетом 1:4. Об этом спортсмен заявил в беседе с ТАСС.

"У нас остались две игры, которые будут решающими. Поэтому ничего не потеряно и не надо расстраиваться. Думаю, будет все нормально", - сказал Павлюченко.

Россияне в групповом матче европейского первенства по футболу проиграли бельгийцам с разгромным счетом 0:3. Теперь им предстоит встреча с финской сборной, которая пройдет на стадионе "Газпром Арена" в Северной столице России. Затем россияне сыграют с датчанами в Копенгагене.