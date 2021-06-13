Гинцбург назвал статистику прививающихся в Москве

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Около 10 тысяч москвичей ежедневно прививаются от коронавируса. Об этом сообщил директор разработавшего вакцину "Спутник V" Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Такое заявление он сделал по итогам вручения государственных премий в Кремле. Гинцбург также рассказал, что заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что есть возможность вакцинировать от 70 до 80 тысяч.

С начала пандемии коронавируса было зарегистрировано около 175,3 млн заболевших человек. Из них 3,7 млн умерли. Согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на территории России было зафиксировано 5 193 964 случаев заражения. Благополучно выздоровели 4 792 169 человека. От осложнений болезни умерло 126 073.