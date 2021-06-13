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Жители ЦАР провели митинг в знак благодарности за помощь России

Политика
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Жители ЦАР провели митинг в знак благодарности за помощь России
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Более 3000 демонстрантов вышли на улицы Банги с российскими флагами и прошли по центральному проспекту в поддержку России.

Праздничное шествие растянулось на полтора километра. Жители столицы несли копии воззвания Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) и выражали благодарность России за поддержку, передает ФАН.

Демонстрация завершилась у центрального стадиона имени Бартелеми Боганда, где около месяца назад прошла премьера первого художественного фильма о работе российских инструкторов в ЦАР "Турист".

Также во Франции центральноафриканская диаспора сорвала попытку местных спецслужб устроить антироссийскую акцию с участием мигрантов из ЦАР в День России. Вместо этого центральноафриканцы пришли к зданию российского посольства в Париже и поблагодарили Москву за активную помощь республике во время кризиса.

#митинг #цар #банги
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