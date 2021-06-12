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Путин поинтересовался у США по поводу смерти Михаила Лесина

Политика
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Путин поинтересовался у США по поводу смерти Михаила Лесина
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Экс-министр по делам печати и телерадиовещания РФ Михаил Лесин умер в Вашингтоне, поэтому вопросы об его смерти нужно задавать США, отметил президент РФ Владимир Путин.

Такие слова прозвучали в ответ на слова журналиста телеканала NBC, который во время интервью с российским лидером уточнил обстоятельства смерти нескольких известных российских граждан, включая Лесина.

"Погиб он в США. Умер или погиб — я не знаю. Мы у вас должны спросить, как он там погиб", — ответил Путин.

Он выразил сожаление в связи с гибелью экс-министра. По мнению президента, Лесин был порядочным и приличным человеком. Он был найден мертвым утром 5 ноября 2015 года в отеле The Dupont Circle в Вашингтоне. Причиной смерти был назван несчастный случай.

#владимир путин #сша #михаил лесин
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