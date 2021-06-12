Экологи призвали граждан отмечать День России без пластиковой посуды

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Граждан России призвали отказаться от использования одноразовой пластиковой посуды во время приближающихся длинных выходных.

С таким обращением выступили сотрудники Российского экологического оператора (РЭО). В сообщении говорится, что такие приборы невозможно извлечь из остальных отходов во время сортировки. Их также не смогут отправить на переработку. Об этом передает сайт 360tv.ru. В тексте сказано, что в таком случае пластиковый мусор поступит на полигоны. Там он будет разлагаться в течении нескольких сотен лет. В связи с этим к гражданам обратились с призывом отмечать День России, не используя пластик.

В случае, если граждане будут бездумно тратить ресурс, то будущее поколение рискуют не насладиться отдыхом на природе. Об этом заявил глава компании Денис Буцаев. Он предложил заменить пластиковую посуду на бумажную или из других материалов растительного происхождения.