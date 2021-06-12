Американцы раскритиковали Байдена после ответа Путина на его слова

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Американцы оценили ответ российского лидера Владимира Путина на резкое высказывание президента США Джо Байдена.

В марте Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей, а также пригрозил России расплатой за "вмешательство в выборы". Путин же сказал, что не удивлен подобными словами американского президента. Он также сравнил Байдена с экс-главой США Дональдом Трампом и отметил, что демократ провел всю взрослую жизнь в политике, а Трампа он назвал талантливым человеком.

"Президент России знает, что Байден — слабак! Демократы годами настаивали на "сговоре России" с Трампом и не привели никаких доказательств. Путин понимал, что Трамп не из робкого десятка", — написал один из читателей Fox News.

Другой американец отметил, что российский лидер нанес превентивный удар по Байдену перед предстоящей встречей. Еще один назвал американского президента "бесхребетным" и "слабым" политиком, а Путин без усилий словесно нейтрализовал его.