Синоним России: жители ЦАР отреагировали на благородный жест бизнесмена Пригожина

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Переполненные радостью нуждающиеся центральноафриканцы выразили благодарность российскому предпринимателю Евгению Пригожину за поддержу.

Не менее 2000 граждан ЦАР получили гуманитарную помощь от петербургского предпринимателя. Раздача продовольственных наборов прошла рядом со зданием администрации первого района столицы ЦАР – Банги. Направленную из России помощь поприветствовал советник главы округа Мартьяль Болого. По его словам, такой жест имеет огромное значение для нуждающегося населения Банги.

"Я рад этому как представитель народа. Такой жест имеет огромное значение. Он подчеркивает плодотворное сотрудничество и дружественные отношения между ЦАР и Россией. Этот шаг особенно важен, учитывая недавний кризис в нашей стране", — приводит Федеральное агентство новостей (ФАН) слова чиновника из ЦАР.

Местные жители, выразив благодарность петербургскому предпринимателю за предоставленные продовольственные пайки, назвали его "русским братом".

"У нас есть русский брат, бизнесмен Пригожин, который помог нашему третьему кварталу. Спасибо большое за все", — заявила одна из нуждающихся жительниц ЦАР.

Стоит отметить, что в ЦАР уже давно многие отождествляют фигуру Пригожина с Россией. Получившие гуманитарную помощь жители поблагодарили как самого бизнесмена, так и всю страну, которая протянула руку помощи африканскому государству.