Мэр Кисловодска впал в кому из-за травмы после падения с электросамоката

inforeactor.ru / Карпова Екатерина

Глава Кисловодска Александр Курбатов пострадал в результате несчастного случая с электросамокатом, он получил черепно-мозговую травму.

Как сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, в субботу, 12 июня Курбатов не справился с управлением и упал с электросамоката. В результате падения глава Кисловодска разбил голову о бордюр. Состояние пострадавшего тяжелое. Медики пытаются спасти ему жизнь.

"Сегодня в Кисловодске происшествие с главой города Александром Вячеславовичем Курбатовым. Очень неудачное падение с электросамоката. Состояние тяжелое, сейчас врачи борются за его жизнь, начата операция", — написал он в Instagram.

51-летний Курбатов занимает пост главы города-курорта Кисловодска с декабря 2015 года.