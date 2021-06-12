Врачи прооперировали главу Кисловодска Александра Курбатова

пресс-служба администрации Краснодарского края /

Упавшего с электросамоката мэра Кисловодска Александра Курбатова прооперировали в больнице.

Врачи прооперировали Курбатова после неудачного падения с электросамоката. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в администрации города.

Ранее мэра Кисловодска госпитализировали в крайне тяжелом состоянии после неудачного падения с электрического самоката. Это подтвердил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

В социальных сетях Владимиров написал, что Курбатов очень неудачно упал с самоката. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Медики боролись за его жизнь.