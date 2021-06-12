Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Врачи прооперировали главу Кисловодска Александра Курбатова

Происшествия
56

Врачи прооперировали главу Кисловодска Александра Курбатова
пресс-служба администрации Краснодарского края /

Упавшего с электросамоката мэра Кисловодска Александра Курбатова прооперировали в больнице.

Врачи прооперировали Курбатова после неудачного падения с электросамоката. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в администрации города.

Ранее мэра Кисловодска госпитализировали в крайне тяжелом состоянии после неудачного падения с электрического самоката. Это подтвердил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

В социальных сетях Владимиров написал, что Курбатов очень неудачно упал с самоката. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Медики боролись за его жизнь.

#операция #кисловодск #курбатов
Мэр Кисловодска впал в кому из-за травмы после падения с электросамоката
Мэр Кисловодска впал в кому из-за травмы после падения с электросамоката
Происшествия
21:59 | 12 июня
Врачи прооперировали главу Кисловодска Александра Курбатова
Врачи прооперировали главу Кисловодска Александра Курбатова
Происшествия
21:34 | 12 июня
Матч сборных Дании и Финляндии перенесли из-за госпитализации футболиста
Матч сборных Дании и Финляндии перенесли из-за госпитализации футболиста
Спорт
21:18 | 12 июня