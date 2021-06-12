Матч сборных Дании и Финляндии перенесли из-за госпитализации футболиста

Global Look Press / Maurizio Borsari

Матч Финляндии и Дании в рамках Евро-2020 был перенесен на 13 июня. Он пройдет в 12:00.

Причиной послужила госпитализация датчанина Кристиана Эриксена. Об этом сообщает телеканал "Матч ТВ".

Футболисту сборной Дании стало плохо во время игры против финнов. Он потерял сознание. Медики оказали ему экстренную помощь: массаж сердца пришлось делать оперативно прямо на поле. В этот момент сокомандники Эриксена окружили коллегу, чтобы защитить его от камер и любопытных взглядов. После футболиста доставили в госпиталь. В настоящий момент он пришел в себя. Его состояние стабилизировалось. Эриксен находится под присмотром медицинских работников.