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Матч сборных Дании и Финляндии перенесли из-за госпитализации футболиста

Спорт
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Матч сборных Дании и Финляндии перенесли из-за госпитализации футболиста
Global Look Press / Maurizio Borsari

Матч Финляндии и Дании в рамках Евро-2020 был перенесен на 13 июня. Он пройдет в 12:00.

Причиной послужила госпитализация датчанина Кристиана Эриксена. Об этом сообщает телеканал "Матч ТВ".

Футболисту сборной Дании стало плохо во время игры против финнов. Он потерял сознание. Медики оказали ему экстренную помощь: массаж сердца пришлось делать оперативно прямо на поле. В этот момент сокомандники Эриксена окружили коллегу, чтобы защитить его от камер и любопытных взглядов. После футболиста доставили в госпиталь. В настоящий момент он пришел в себя. Его состояние стабилизировалось. Эриксен находится под присмотром медицинских работников.

#финляндия #дания #евро-2020
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