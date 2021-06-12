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Соки и чай оказались не менее полезными для организма, чем вода

Общество
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Соки и чай оказались не менее полезными для организма, чем вода
pixabay.com /

Вода считается самым полезным напитком для организма. Однако не меньшую пользу несут фруктовые и овощные соки, а также чай.

Человеку рекомендуется выпивать примерно два литра воды в день. При этом ее можно смешивать с другими напитками. Самые полезные из них назвало испанское издание La Vanguardia. Овощные соки повышают выработку энергии и регулируют артериальное давление. Фруктовые соки содержат много калорий.

Чай имеет в составе стимулирующее вещество теин. Чай можно заменить на отвары. Освежающим напитком считается кокосовая вода. Она богата калием, магнием и витамином C.

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