Состояние игрока сборной Дании Кристиана Эриксена стабилизировалось

Global Look Press / Piero Cruciatti/Keystone Press Agency

Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен, который потерял сознание во время матча Евро-2020 с национальной командой Финляндии, находится в больнице.

Состояние футболиста стабилизировалось. Соответствующей новостью поделились в УЕФА. Сообщение опубликовали в официальном Twitter-аккаунте организации.

Игроку стало плохо во время матча против финской сборной. Он потерял сознание. Футболисту в экстренном порядке предоставили медиков, которые принялись делать ему массаж сердца. Врачам пришлось проводить все реанимационные мероприятия на поле. Сборная Дании в этот момент окружила их, пребывая в шоковом состоянии.