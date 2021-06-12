Участники свадебной церемонии в Афганистане подверглись нападению боевиков

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По меньшей мере пять человек погибли в результате вооруженного нападения в афганской провинции Кабул.

Вооруженные люди напали на возвращавшихся со свадьбы людей в округе Пагман и похитили их. Вскоре после этого пять человек были обнаружены мертвыми, сообщили в местном отделении полиции.

Среди погибших был бывший командир местной группировки, остальные жертвы — его родственники, сообщили представители органов безопасности. Полиция подозревает в случившемся боевиков радикального движения "Талибан"* (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Боевики пока никак не прокомментировали инцидент.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации