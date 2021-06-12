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Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал новое "расследование" Bellingcat о якобы отравлении российского писателя Дмитрия Быкова.

Редакция издания "Правда.ру" обратилась в пресс-службу компании "Конкорд", чтобы узнать мнение бизнесмена о материале Bellingcat, в котором рассказывается о "причастности" российских спецслужб к "отравлению" публициста. Евгений Пригожин отметил, что организации, которая выпускает заказные расследования, нельзя доверять.

"Я уже говорил, что Bellingcat — абсолютно никчемная организация, штампующая фейки на заказ, репутация которой вызывает множество вопросов. Через подобные проекты разведслужбы часто "сливают" разного рода сфабрикованную информацию, организуют информационные вбросы и выдают псевдокомпромат", — цитирует бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд" в официальной группе "ВКонтакте".

В комментарии "Правде.ру" Пригожин отметил, что журналист Bellingcat Христо Грозев намеренно пишет свои статьи для публичной дискредитации России. А единственное вещество, которым реально мог отравиться Дмитрий Быков, — это алкоголь, считает предприниматель.

"Грозев – человек, работающий на западные спецслужбы, и его задача — дискредитация российской власти, какой бы они ни была. Что касается Быкова, то все, чем он травил себя вместе с небезызвестным Ефремовым, — это алкоголь, после которого устраивал шоу. Пусть едет в камеру к своему дружбану, там отравиться будет нечем. А Христо Грозев может приехать к нему на личное свидание в качестве заочницы", — отметил Евгений Пригожин.

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании Конкорд

По поводу "отравления" Быкова высказался и известный российский журналист Владимир Соловьев. Он пошутил, что российским спецслужбам удалось разработать самое безопасное отравляющее вещество "Новичок", которое не может никого убить.