Неизвестные расстреляли прохожих в Чикаго

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Один человек погиб и еще девять получили ранения в результате стрельбы в Чикаго. Двое вооруженных мужчин подошли к людям, стоявшим на тротуаре, и открыли огонь.

Серьезно пострадавшую 29-летнюю девушку доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ее жизнь. Остальные раненые находятся в удовлетворительном состоянии, их развезли по ближайшим госпиталям для оказания медицинской помощи.

Подозреваемые скрылись с места преступления, их разыскивает полиция. Что стало причиной стрельбы — пока неизвестно.