Футболист Кристиан Эриксен вернулся в сознание после падения на ЧЕ

Global Look Press / Piero Cruciatti/Keystone Press Agency

Футболист сборной Дании, потерявший сознание во время матча с Финляндией, в порядке.

Некоторые журналисты сообщают, что заметили жест Кристиана Эриксена после того, как его понесли к карете скорой помощи после падения. Хавбек сборной Дании поднял руку, чтобы просигнализировать — все отлично. Об этом пишет Championat.

Больше десяти минут игрок был без сознания, команда врачей пыталась запустить сердце футболиста на поле.

Матч сборных из-за данного инцидента был прерван. Финляндия и Дания встречались в рамках 1-го группового тура Евро-2020.