Датский футболист Эриксен потерял сознание во время матча Евро

Global Look Press / Piero Cruciatti/Keystone Press Agency

Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен получил травму во время матча с Финляндией на чемпионате Европы по футболу.

Первый этап турнира Евро-2020 обернулся инцидентом. Полузащитник датской команды упал в обморок во время игры. Медики оказали футболисту первую помощь, чтобы привести спортсмена в чувство. Видео падения игрока попало в Сеть.

Команды играют на стадионе "Паркен" в Копенгагене. Матч приостановили. Сейчас решается вопрос, будут ли возобновлять игру.