Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Датский футболист Эриксен потерял сознание во время матча Евро

Спорт
90

Датский футболист Эриксен потерял сознание во время матча Евро
Global Look Press / Piero Cruciatti/Keystone Press Agency

Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен получил травму во время матча с Финляндией на чемпионате Европы по футболу.

Первый этап турнира Евро-2020 обернулся инцидентом. Полузащитник датской команды упал в обморок во время игры. Медики оказали футболисту первую помощь, чтобы привести спортсмена в чувство. Видео падения игрока попало в Сеть.

Команды играют на стадионе "Паркен" в Копенгагене. Матч приостановили. Сейчас решается вопрос, будут ли возобновлять игру.

#футболист #обморок #евро-2020
Состояние игрока сборной Дании Кристиана Эриксена стабилизировалось
Состояние игрока сборной Дании Кристиана Эриксена стабилизировалось
Спорт
20:34 | 12 июня
Участники свадебной церемонии в Афганистане подверглись нападению боевиков
Участники свадебной церемонии в Афганистане подверглись нападению боевиков
Происшествия
20:34 | 12 июня
Пригожин назвал Bellingcat никчемной организацией после "расследования" о Быкове
Пригожин назвал Bellingcat никчемной организацией после "расследования" о Быкове
Общество
20:33 | 12 июня