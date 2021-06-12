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Глава партии "Родина" обсудил с жителями Липецкой области проблемы здравоохранения региона

Общество
/ Обновлено: 12 июня 2021 19:44 57

Глава партии «Родина» обсудил с жителями Липецкой области проблемы здравоохранения региона
duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Жители Липецкой области рассказали депутату Государственной думы Алексею Журавлеву о насущных проблемах региона.

Глава партии "Родина" завершил рабочую поездку в Липецкую область в рамках проекта "100 городов России". Помимо Липецка Журавлев посетил Задонск и Елец, пишет Федеральное агентство новостей.

В частности, местные жители пожаловались на проблемы в здравоохранении. Например, на центральном рынке Липецка горожане рассказали об отсутствии информации о прививках против коронавируса.

"Я знаю, что в прошлом году сразу несколько больниц в регионе закрылось на карантин из-за пандемии. Людям негде было получить медпомощь. Вот и результат", — подчеркнул Журавлев.

Глава партии "Родина" обсудил с жителями Липецкой области проблемы здравоохранения региона
Федеральное агентство новостей /

Также депутат побеседовал с жителями Задонска, который раньше называли духовным центром России из-за множества храмов. Сейчас горожане обеспокоены строительством мусороперерабатывающего завода. Глава "Родины" выслушал людей и пообещал сделать все возможное для решения их проблем.

#россия #журавлев #липецкая область
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