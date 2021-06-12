Осташко: США не переживут, если одновременно будут противостоять России и Китаю

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

США могут не выдержать, если им придется одновременно противостоять России и Китаю, заявил ведущий программы "Время покажет" и руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко.

Медиагруппа "Патриот" провела второе заседание пресс-клуба "Петербургский уикенд", в ходе которого Осташко высказал свое мнение по поводу предстоящей личной встречи президента РФ Владимира Путина и главы США Джо Байдена.

Главный редактор издания PolitRussia перед переговорами лидеров двух стран обратил внимание на Китай — страну, которая всерьез беспокоит власти Соединенных Штатов. Подобное связано с тем, что в данный момент экономика США трещит по швам. Вашингтон находится в жестком экономическом противостоянии с Пекином. При этом американцы проигрывают в этой схватке, подчеркивает журналист.

"У Соединенных Штатов сейчас колоссально высокий уровень безработицы. Их инфляция намного выше, чем прогнозировали американские эксперты. Поэтому все в ожидании понижения ключевой ставки, чтобы хоть как-то замедлить инфляцию", — отметил Осташко на заседании пресс-клуба.

Экономика США является частью международной политики. Если вдруг она рухнет, то за ней последует и экономика Китая. Россию это тоже немного заденет, уточнил телеведущий.

Санкции во многом помогли РФ. Благодаря ним Москва успела изменить экономику страны. Осташко уверен, что Соединенные Штаты не переживут, если будут одновременно противостоять России и Китаю. Белый дом этого очень боится и хочет получить подтверждение невмешательства РФ в их противостояние с КНР.