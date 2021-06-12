Падение легкомоторного самолета на севере Франции привело к гибели двух человек

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По меньшей мере два человека погибли в результате крушения легкомоторного туристического самолета на севере Франции, передают местные СМИ.

Трагический инцидент произошел на территории города Вамбреши. Воздушное судно взлетело с небольшого аэродрома в коммуне Бондю. На его борту, по предварительным данным, находились три человека.

Вскоре после взлета самолет рухнул на автомобильную стоянку и загорелся. Пожарным удалось ликвидировать возгорание. По факту ЧП проводится расследование, все обстоятельства случившегося устанавливаются.