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Падение легкомоторного самолета на севере Франции привело к гибели двух человек

Происшествия
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Падение легкомоторного самолета на севере Франции привело к гибели двух человек
pixabay.com / StockSnap

По меньшей мере два человека погибли в результате крушения легкомоторного туристического самолета на севере Франции, передают местные СМИ.

Трагический инцидент произошел на территории города Вамбреши. Воздушное судно взлетело с небольшого аэродрома в коммуне Бондю. На его борту, по предварительным данным, находились три человека.

Вскоре после взлета самолет рухнул на автомобильную стоянку и загорелся. Пожарным удалось ликвидировать возгорание. По факту ЧП проводится расследование, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

#франция #жертвы #самолет
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