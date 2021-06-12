Падение легкомоторного самолета на севере Франции привело к гибели двух человек

pixabay.com / StockSnap
По меньшей мере два человека погибли в результате крушения легкомоторного туристического самолета на севере Франции, передают местные СМИ.
Трагический инцидент произошел на территории города Вамбреши. Воздушное судно взлетело с небольшого аэродрома в коммуне Бондю. На его борту, по предварительным данным, находились три человека.
Вскоре после взлета самолет рухнул на автомобильную стоянку и загорелся. Пожарным удалось ликвидировать возгорание. По факту ЧП проводится расследование, все обстоятельства случившегося устанавливаются.