Джилл Байден назвала сильную сторону мужа в преддверии саммита с Путиным

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Жена президента США Джо Байдена Джилл прокомментировала подготовку супруга к встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. Она назвала сильную сторону мужа.

Супруга главы государства считает Байдена "сверхводготовленным" к саммиту Россия — США. Первая леди дала комментарий журналистам, пока находилась в Великобритании на встрече G7.

"Он занимался изучением неделями, и работает над этим по сей день. Джо любит внешнюю политику, это его сильная сторона. Боже, да он сверхподготовлен", — заявила Джилл Байден.

Журналисты обратили внимание на куртку супруги президента, которую украшала надпись "любовь". Американские представители несут любовь из США, убеждена Байден. По ее словам, Вашингтон стремится принести единство всему миру.