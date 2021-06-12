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Медики борются за жизнь упавшего с самоката мэра Кисловодска

Происшествия
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Медики борются за жизнь упавшего с самоката мэра Кисловодска
pixabay.com /

Глава администрации Кисловодска Александр Курбатов попал в больницу после падения с электросамоката. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Состояние мэра оценивается как крайне тяжелое, его готовят к операции. По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, 51-летний Курбатов неудачно упал, катаясь на самокате.

В последнее время в России происходит все больше несчастных случаев с участием электросамокатов. Жители нескольких городов написали петиции с требованием запретить использовать этот транспорт на пешеходных дорожках. За год количество аварий с электросамокатами возросло на 66%.

#мэр #кисловодск #электросамокат
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