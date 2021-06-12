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"Съем шляпу": Боярский сделал необычную ставку на исход Евро для России

Спорт
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«Съем шляпу»: Боярский сделал необычную ставку на исход Евро для России
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Народный артист РСФСР, 71-летний актер Михаил Боярский выразил готовность съесть собственную шляпу в случае победы сборной России на чемпионате Европы — 2020.

Михаил Боярский признался, что участие российской национальной команды в Евро-2020 вызывает у него некоторые сомнения. Их природу актер объяснил недавними выступлениями сборной. При этом, по словам Боярского, ничего нельзя исключать.

Артист напомнил о континентальном первенстве 2004 года, триумфатором которого стала сборная Греции. В ее успех, по словам Боярского, тогда никто не верил. В случае, если команда России повторит успех греков — Боярский съест свою шляпу, передает "Спорт-Экспресс".

#боярский #евро-2020 #шляпа
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