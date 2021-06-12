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В НИЦ им. Гамалеи раскритиковали советы врачей переболеть коронавирусом

Общество
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В НИЦ им. Гамалеи раскритиковали советы врачей переболеть коронавирусом
pixabay.com /

Заявления врачей, которые рекомендуют переболеть коронавирусной инфекцией в качестве альтернативы вакцинации, не компетентны.

Об этом заявил директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург. Подобные советы врачей в корне не верны, так как перенесенное заболевание может привести к осложнениям. Некоторым пациентам требуется полгода, чтобы полностью восстановиться. Способом выработки антител к вирусу остается вакцинация.

Прививочная кампания продолжается в России. В настоящее время укол сделали уже 18 миллионов граждан. При этом ни одного случая серьезных осложнений выявлено не было.

#вакцинация #коронавирус #гинцбург
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