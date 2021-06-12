Белую форму сборной России назвали «фартовой» в преддверии встречи с Бельгией

Global Look Press / Maksim Konstantinov

Болельщики с нетерпением ждут начала матча первого тура группового этапа Евро-2020, в котором сборная России встретится с Бельгией. Россияне выйдут на поле в "фартовой" форме.

Сборная России в своем официальном Twitter-аккаунте представила вниманию болельщиков форму, в которой будет играть с национальной командой Бельгии. Как выяснилось, россияне выйдут на поле в белой форме, в то время как экипировка вратаря будет салатовой с черными вставками.

Поклонники в комментариях разделились на два лагеря: некоторые назвали белую форму "несчастливой", в то время как другие выразили убежденность, что эта "фартовая" экипировка непременно принесет сборной России удачу на континентальном первенстве.