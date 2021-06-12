Путин одной фразой оценил зарплату Героя труда

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Президент РФ Владимир Путин пообщался с трактористом Александром Бондаренко в рамках награждения званием "Герой труда". Глава государства поинтересовался, какая у него зарплата.

Церемония награждения Героев труда состоялась в Кремле. Президент РФ также вручил награды лауреатам госпремии. Владимир Путин пообщался с трактористом из ООО имени Кирова Ростовской области. Глава государства спросил, какая у Бондаренко зарплата. Тракторист ответил, что в среднем в колхозе получают 24 тысячи рублей.

"Это маловато, честно говоря", — отметил Путин.

Бондаренко признался, что можно получать и 70 тысяч в рамках сезонных работ. По его словам, трудящимся хватает.