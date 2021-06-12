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Путин одной фразой оценил зарплату Героя труда

Общество
/ Обновлено: 12 июня 2021 18:30 69

Путин одной фразой оценил зарплату Героя труда
kremlin.ru / Администрация президента России

Президент РФ Владимир Путин пообщался с трактористом Александром Бондаренко в рамках награждения званием "Герой труда". Глава государства поинтересовался, какая у него зарплата.

Церемония награждения Героев труда состоялась в Кремле. Президент РФ также вручил награды лауреатам госпремии. Владимир Путин пообщался с трактористом из ООО имени Кирова Ростовской области. Глава государства спросил, какая у Бондаренко зарплата. Тракторист ответил, что в среднем в колхозе получают 24 тысячи рублей.

"Это маловато, честно говоря", — отметил Путин.

Бондаренко признался, что можно получать и 70 тысяч в рамках сезонных работ. По его словам, трудящимся хватает.

#путин #зарплаты #герой труда
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