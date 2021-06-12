Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Предстоящий саммит Россия — США стал темой для разговора Байдена с Меркель

Политика
88

Предстоящий саммит Россия — США стал темой для разговора Байдена с Меркель
Global Look Press / Darmer/Davids

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила с президентом США Джо Байденом грядущий саммит Россия — США в Женеве.

Лидеры Германии и Соединенных Штатов встретились в рамках формата G7. О темах беседы журналистам рассказала сама канцлер.

"Мы сегодня прежде всего (поговорили. — Прим. ред.) о его будущей встрече с (президентом РФ. — Прим ред.) Владимиром Путиным, в том числе и на совещаниях, и обменялись мнениями в этой связи, также о саммите НАТО и по вопросу Афганистана", — подчеркнула немецкий политик.

Канцлер также в беседе с американским лидером затронула тему российского проекта "Северный поток — 2". Вашингтон и Берлин находятся на правильном пути, констатировала Меркель.

#путин #меркель #байден
Джилл Байден назвала сильную сторону мужа в преддверии саммита с Путиным
Джилл Байден назвала сильную сторону мужа в преддверии саммита с Путиным
Политика
19:01 | 12 июня
Медики борются за жизнь упавшего с самоката мэра Кисловодска
Медики борются за жизнь упавшего с самоката мэра Кисловодска
Происшествия
19:01 | 12 июня
В НИЦ им. Гамалеи раскритиковали советы врачей переболеть коронавирусом
В НИЦ им. Гамалеи раскритиковали советы врачей переболеть коронавирусом
Общество
18:52 | 12 июня