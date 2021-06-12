Предстоящий саммит Россия — США стал темой для разговора Байдена с Меркель

Global Look Press / Darmer/Davids

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила с президентом США Джо Байденом грядущий саммит Россия — США в Женеве.

Лидеры Германии и Соединенных Штатов встретились в рамках формата G7. О темах беседы журналистам рассказала сама канцлер.

"Мы сегодня прежде всего (поговорили. — Прим. ред.) о его будущей встрече с (президентом РФ. — Прим ред.) Владимиром Путиным, в том числе и на совещаниях, и обменялись мнениями в этой связи, также о саммите НАТО и по вопросу Афганистана", — подчеркнула немецкий политик.

Канцлер также в беседе с американским лидером затронула тему российского проекта "Северный поток — 2". Вашингтон и Берлин находятся на правильном пути, констатировала Меркель.