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Участницу Pussy Riot Никульшину задержали в Москве

Происшествия
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Участницу Pussy Riot Никульшину задержали в Москве
instagram.com / @protrezvey

Правоохранители задержали участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину в центре российской столицы, сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов.

Никульшина общалась с журналистами в районе Лубянской площади. В какой-то момент к ней подошли сотрудники полиции, проводили в служебный автомобиль и доставили в ОМВД Мещанского района. Причина задержания девушки пока не сообщается.

В прошлом месяце Никульшину задержали возле дома и назначили пять суток административного ареста за неповиновение законному распоряжению представителя власти.

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