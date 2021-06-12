Участницу Pussy Riot Никульшину задержали в Москве

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Правоохранители задержали участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину в центре российской столицы, сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов.
Никульшина общалась с журналистами в районе Лубянской площади. В какой-то момент к ней подошли сотрудники полиции, проводили в служебный автомобиль и доставили в ОМВД Мещанского района. Причина задержания девушки пока не сообщается.
В прошлом месяце Никульшину задержали возле дома и назначили пять суток административного ареста за неповиновение законному распоряжению представителя власти.