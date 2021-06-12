ФБК* пытается сделать "жертву" из Навального после его перевода в ИК-2

Агентство городских новостей Москва / Пресс-служба суда

Соратники осужденного Алексея Навального поменяли свое мнение об исправительной колонии №3 города Владимира после перевода блогера в ИК-2.

Ранее сторонники Навального называли ИК-3 "пыточной колонией", где работают "полтора сотрудника" с медобразованием. Подробностями о переводе блогера поделился бывший директор ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и запрещена в РФ) Иван Жданов.

По его словам, Навального перевели из "более-менее реально дружественной "пыточной"" в неблагополучную ИК-2. При этом Жданов ссылается на публикации об этом исправительном учреждении в прессе, хотя адвокаты регулярно посещают блогера и передают информацию его соратникам, пишет "ПолитЭксперт".

"Колония №2 является прям колонией пыточной в чистом, классическом виде. Много написано про то, как в этой колонии издеваются над заключенными", — заявил экс-директор ФБК.

При этом слова Жданова о якобы "пытках" в ИК-2 нельзя считать объективными. Вероятнее всего, такие громкие заявления вызваны желанием выставить Навального "жертвой".

Примечательно, что во время отправки заключенного в ИК-3 наблюдалась в корне обратная ситуация. Тогда члены ФБК называли колонию, которую сейчас считают "дружественной", наоборот, "концлагерем".

* НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России