Депутат Милонов исключил мелкие вопросы на повестке встречи Путина с Байденом

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден на саммите в Женеве обсудят главные темы, уверен депутат Госдумы Виталий Милонов.

Грядущая встреча будет сложной, а главам государств будет не до мелких вопросов. С таким мнением парламентарий выступил на пресс-клубе "Петербургский уикенд" в Медиагруппе "Патриот". В мероприятии также приняли участие руководитель издания PolitRussia и ведущий программы "Время покажет" Руслан Осташко, гендиректор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич, ведущий передачи Первого канала "Время покажет" Анатолий Кузичев.

"Безусловно, разговор будет идти о главном, мелкие проблемы никто не будет обсуждать", — заявил депутат Госдумы.

Саммит Путина и Байдена касается только Москвы и Вашингтона. Однако встреча почему-то приковала внимание третьих государств, подчеркнул Милонов. Он также отреагировал на рассуждения политологов с Украины и Прибалтики по этому поводу. Их мнение никого не интересует, заявил парламентарий.