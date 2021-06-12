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Причиной гибели восьми китайцев в провинции Гуйчжоу стало отравление воздуха

Происшествия
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Причиной гибели восьми китайцев в провинции Гуйчжоу стало отравление воздуха
Global Look Press / Xiao Yijiu

Восемь человек погибли и еще трое пострадали в результате утечки опасного химиката, передает Управление общественной безопасности города Гуйян.

В провинции Гуйчжоу зафиксирован выброс в воздух опасного химического вещества. Информация об этом появилась и на телевидении Китая. Один из рабочих, по предварительным данным, упал в обморок в зоне экономического и технического развития города.

Согласно предварительному расследованию, инцидент произошел у здания химической торговой компании "Саньцянсинсин". Сотрудник предприятия выгружал емкости с метилформиатом из транспортного средства. Возможно, именно тогда и возникла утечка.

Массовой гибели людей удалось избежать, так как отравление воздуха было непродолжительным. Позднее стало известно, что качество воздуха на территории ЧП соответствовало норме.

#чп #китай #отравление #воздух
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