Телеведущего Анатолия Кузичева возмутила форма сборной Украины с Крымом

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Журналист и телеведущий Анатолий Кузичев высказался о скандальной экипировке украинских футболистов на чемпионат Европы. Он заявил, что действия Украины являются провокацией.

Участники пресс-клуба «Петербургский уикенд», организованного Медиагруппой "Патриот", обсудили дизайн формы сборной Украины, представленный в преддверии чемпионата Европы. На ней присутствуют карта Украины с Крымом и националистические лозунги.

Ведущий программы Первого канала «Время покажет», секретарь СЖР Анатолий Кузичев раскритиковал экипировку украинских спортсменов. Он отметил, что подобный поступок Киева расценивается как провокация и не должен оставаться без внимания.

"Я считаю, что есть такие провокации, на которые невозможно не реагировать. С этим лозунгом — это прецедент, это плевок нам в лицо", — возмущенно заявил телеведущий.

Кузичев отметил: власти России справедливо ответили на выходку со стороны Украины. Российский футбольный союз (РФС) отправил обращение в УЕФА с требованием отменить готовый дизайн формы украинских спортсменов. Депутат Госдумы Виталий Милонов в свою очередь назвал поведение Киева "низостью" и "мальчишеством".