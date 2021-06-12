Украина переходит на солому из-за отсутствия газа

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

Украинские СМИ сообщают о том, что Киев не смог выполнить собственное обещание и нарастить газодобычу до 20 миллиардов кубометров газа в год. Вместо этого страна получила снижение до 14 миллиардов кубометров «голубого топлива» в год, и в будущем эти показатели упадут еще ниже.

Интернет издание «Зеркало недели» пишет, что такое положение дел едва ли можно назвать справедливым для страны, которая называет себя «житницей Европы». Украинские эксперты предлагают переходить на другие возобновляемые виды топлива, к примеру, на солому, сообщает «ПолитНавигатор». Ведь один кубометр газа примерно эквивалентен трем килограммам соломы.

«Не получается у государственных газодобытчиков поднять на-гора имеющийся в недрах газ. Почему тогда не задействовать альтернативу, присущую аграрной Украине? Ведь энергетическая независимость того стоит. Тем более что биотопливо, например, в виде разнообразной соломы и древесной щепы, в огромных количествах присутствует у нас, причем в статусе отходов», — рассуждают эксперты.

О переходе на солому украинцы задумались на фоне строительства газопровода «Северный поток — 2». О том, как Киев из последних сил пытается остановить почти закончившееся строительство, «Политика Сегодня» писала ранее.