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Милонов резко высказался о либеральной тусовке в РФ и "поедающем шпроты" Вишневском

Общество
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Милонов резко высказался о либеральной тусовке в РФ и «поедающем шпроты» Вишневском
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Депутат Государственной думы Виталий Милонов принял участие в заседании пресс-клуба "Петербургский уикенд", организованном Медиагруппой "Патриот".

На мероприятии обсуждались новости текущей повестки, в частности, деятельность "оппозиции" в стране. Милонов считает, что либералы продажны и обслуживают мелко-корыстные интересы.

"На всех семинарах, поедая шпроты, Борис Лазаревич с остатками своих волос высказывает свою позицию", — заявил Милонов, комментируя поведение Бориса Вишневского.

Также он назвал депутатов петербургского ЗакСа Максима Резника и Бориса Вишневского "девочками по вызову для внутренней борьбы партий". Кроме того, Милонов сравнил второго с "клопом".

#оппозиция #милонов #медиагруппа патриот
Милонов резко высказался о либеральной тусовке в РФ и "поедающем шпроты" Вишневском
Милонов резко высказался о либеральной тусовке в РФ и "поедающем шпроты" Вишневском
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