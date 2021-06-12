Наталия Орейро, «Писающий мальчик» и Ким Чен Ын: кто поздравил Россию

Официальный сайт / Троице-Владимирский собор

Главный государственный праздник Россия встречает по-разному. Неизменным осталось лишь торжественное поздравление Владимира Путина – президент обратился к согражданам на церемонии вручения госпремий и награждения Героев труда. Складная речь главы Российской Федерации в некоторые моменты, казалось, выходит за рамки прозы:

«Этот праздник знаменует не только современное развитие отечества, но и весь его многовековой непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений».

День России учрежден в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года, а значит огромная страна празднует свой 31 день рождения в новейшей истории.

Поздравить именинницу поспешили представители зарубежных государств: северокорейский лидер Ким Чен Ын, американский госсекретарь Энтони Блинкен, президент Сербии Александр Вучич, врио премьер-министра Армении Никол Пашинян, глава переходного Суверенного совета Судана генерал-полковник Абдель Фаттах аль-Бурхан и даже латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

Последний написал поздравления в Twitter на русском языке.

Поздравляю российский народ с Днём России, желаю развития крепкого гражданского общества и светлого демократического будущего ???????? — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 12, 2021

Со стороны остальных членов Европейского Союза (ЕС) благозвучных речей пока не слышно. При желании за коллективный подарок можно посчитать новый наряд для знаменитого «Писающего мальчика» — визитную карточку Брюсселя в честь Дня России переодели в костюм русского гвардейца петровских времен. Не будет ли одежда мешать мальчику справлять естественные потребности, западная пресса не уточняет.

The famous Brussels sculpture "Manneken Pis" was dressed today in honor of the Day of Russia in the historical costume of the Russian imperial guardsman pic.twitter.com/0jtgsznJ33 — Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce in Russia (@CCBLR_Office) June 12, 2021

«Виноват» здесь, впрочем, не только День России. При поддержке Российского центра науки и культуры в Бельгии стартовал международный культурный проект «Русские сезоны». К тому же 12 июня жители европейской страны одновременно с россиянами прильнут к экранам, чтобы насладиться футбольным матчем между своими сборными.

Global Look Press / Dmitry Golubovich

Мировые звезды тоже решили не отставать от высокопоставленных государственных мужей и присоединились к поздравительному флэш-мобу. Незабвенная героиня аргентинского сериала «Дикий ангел», певица Наталия Орейро в честь праздника надела кокошник и призналась россиянам в любви, намекнув на двойное гражданство.

Орейро действительно подавала документы на российское гражданство летом 2020 года, однако с тех пор никаких вестей из Москвы по этому поводу нет.

Зато братская Белоруссия празднует 12 июня чуть ли не ярче, чем сама Россия. Информационное агентство «Белта» доводит до сведения, что субботний день в Минске «уже с утра наполнен праздничным настроением». Веселиться разрешается на территории Верхнего города, на площади Свободы и в выставочных залах.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Российская же столица, судя по всему, решила поставить рекорд по числу праздничных мероприятий на квадратный метр. Москву вновь осаждает коронавирус (поговаривают о пресловутой «третьей волне»), поэтому организаторы торжеств настоятельно просят москвичей носить маски и держать дистанцию с другими отдыхающими.

При соблюдении этих нехитрых правил жители мегаполиса получат возможность насладиться музыкой на свежем воздухе, благо праздничные концерты проходят сразу в нескольких парковых зонах Москвы (включая «Сокольники» и «Зарядье»). Если хочется побольше узнать о своей стране, то добро пожаловать в сад «Эрмитаж», где целый день вещают географы и путешественники. Не останутся в стороне и любители исконно русского колорита: для них исторические общества устроили на Страстном бульваре мастер-классы по владению древнерусским холодным оружием.

Другие российские города не отстают. В зависимости от региона каждый из них привнес в праздник щепотку местной культуры. Казань, к примеру, решила провести в этот день молодежный фестиваль этномузыки «Таба», а Владивосток, как приближенный к технологическому гению Японии, устроил для жителей несколько зон с робототехникой и VR-очками.

Больше всех повезло жителям Перми. Сегодня они празднуют не только День России, но и свой день рождения – городу исполнилось 298 лет. В честь двойного праздника местные власти организовали около 100 мероприятий, от концертов до квестов в зоопарке.