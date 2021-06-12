Показ фильма «Турист» собрал тысячи зрителей в центральноафриканском Кага-Бандоро

Федеральное агентство новостей /

Жители Кага-Бандоро в ЦАР посетили показ художественного фильма "Турист" российско-центральноафриканского производства.

Кинопоказ был организован на рыночной площади административного центра префектуры Нана-Гребизи, где специально для этого заранее было подготовлено необходимое оборудование для демонстрации ленты. Всего сеанс посетили более 5000 человек, передает ФАН.

Местные жители с восторгом приняли фильм, который повествует о работе российских инструкторов, вставших плечом к плечу с военнослужащими армии ЦАР на защиту мирного населения. После завершения сеанса собравшиеся поблагодарили Россию аплодисментами

Стоит отметить, что в действительности российские специалисты не принимают участие в боевых действиях. Их деятельность на территории страны ограничивается обучением и тренировками бойцов национальной армии (FACA). Однако это не умаляет их вклада в стабилизацию обстановки в регионе.

Ранее сообщалось, что премьерный показ "Туриста" прошел в Банги 14 мая на центральном стадионе имени Бартелеми Боганда. За первые два дня проката картину посмотрели более 70 000 человек.