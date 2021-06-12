Президент Приднестровья поздравил Путина и всех россиян с Днем России

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Президент Приднестровья Вадим Красносельский поздравил российского лидера Владимира Путина и граждан всей страны с Днем России. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Политик в поздравительном послании указал на сохранение приверженности интеграции с РФ. По его словам, это остается одним из главных приоритетов Приднестровья. Президент верит, что воля его народа, высказанная на референдуме 2006 года, будет реализована. Красносельский передал поздравление Владимиру Путину и всем россиянам.

Глава республики подчеркнул, что Приднестровье неразрывно связано с Россией, ее культурным наследием и ментальной общностью. Именно РФ протянула стране руку помощи в сложный период пандемии, напомнил Красносельский.

Праздник отмечается с 1992 года. Официально называться Днем России он стал лишь спустя десять лет.