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Президент Приднестровья поздравил Путина и всех россиян с Днем России

Политика
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Президент Приднестровья поздравил Путина и всех россиян с Днем России
wikipedia.org / Kodru / CC BY-SA 4.0

Президент Приднестровья Вадим Красносельский поздравил российского лидера Владимира Путина и граждан всей страны с Днем России. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Политик в поздравительном послании указал на сохранение приверженности интеграции с РФ. По его словам, это остается одним из главных приоритетов Приднестровья. Президент верит, что воля его народа, высказанная на референдуме 2006 года, будет реализована. Красносельский передал поздравление Владимиру Путину и всем россиянам.

Глава республики подчеркнул, что Приднестровье неразрывно связано с Россией, ее культурным наследием и ментальной общностью. Именно РФ протянула стране руку помощи в сложный период пандемии, напомнил Красносельский.

Праздник отмечается с 1992 года. Официально называться Днем России он стал лишь спустя десять лет.

#праздник #приднестровье #день россии
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