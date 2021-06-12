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Сестру Сергея Шойгу похоронили на Троекуровском кладбище Москвы

Общество
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Сестру Сергея Шойгу похоронили на Троекуровском кладбище Москвы
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Депутата Государственной думы Ларису Шойгу похоронили в Москве. Церемония прощания с сестрой главы Министерства обороны России Сергея Шойгу прошла на Троекуровском кладбище.

Гостями траурной церемонии стали многие видные политические деятели. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своей речи отметил, что Лариса Шойгу с 2007 года ответственно и кропотливо работала над многими законами. При жизни она пользовалась уважением коллег и поддержкой жителей Тывы.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Ларисы Кужугетовны", — добавил политик.

О смерти Ларисы Шойгу стало известно 10 июня. По словам заместитель главы фракции "Единая Россия" Ларисы Карамзиной, политик умерла в результате инсульта, ставшего осложнением COVID-19.

#госдума #шойгу #похороны #кладбище
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