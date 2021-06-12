Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем России и пожелал душевного мира

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России и пожелал ему щедрой Божией помощи.

Священнослужитель выразил признательность Путину за внимание к разным видам деятельности Русской православной церкви, в том числе просветительской, социальной и общественной. Патриарх подчеркнул важность развития церковно-государственного сотрудничества, которое объединяет народ и укрепляет могущество России.

Также совместными усилиями государства и церкви удастся достичь национальных целей и воспитать патриотизм в молодежи. Патриарх пожелал лидеру страны доброго здоровья, душевного мира и благословенных успехов.