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Гинцбург доложил Путину о темпах разработки детской вакцины от коронавируса

Общество
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Гинцбург доложил Путину о темпах разработки детской вакцины от коронавируса
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Детская вакцина от коронавируса может получить регистрацию 15-20 сентября. Об этом заявил эпидемиолог и глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Эксперт обозначил примерные сроки регистрации вакцины для детей. По его словам, это произойдет максимум к 20 сентября. Такую информацию Гинцбург доложил президенту России Владимиру Путину в ходе беседы после церемонии награждения Героев труда и вручения госпремий в Кремле.

Вакцину можно будет использовать для детей 15-17 лет. Разработчики не обнаружили побочных эффектов от интраназального препарата среди россиян в возрасте от восьми до 12 лет.

#дети #вакцина #коронавирус
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