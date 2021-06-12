Жителям России сообщили о старте проверки банковских карт налоговиками

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Кредитные организации в РФ начнут предоставлять налоговой службе данные об операциях с денежными средствами, которые совершают владельцы счетов и карт.

Поправки к ст. 86 Налогового кодекса РФ начинают действовать с 1 июля 2021 года. С этого момента налоговики приступят к проверкам операций по банковским картам граждан, передает Live24.

В случае невозможности идентифицировать денежные поступления, налоговые органы смогут расценить эти операции как прибыль, облагаемую налогом. Если доказать, что перечисленные деньги не являются доходом, не получится, то с владельца счета будет взыскан штраф 20% и пени.

Это указывает на то, что проект "Люди — новая нефть" начинает стремительно развиваться, высказал точку зрения политолог Илья Гращенков. Таким образом россиян приучают к налоговой ответственности по примеру мониторинга доходов американцев, отметил он.