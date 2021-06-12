Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

В Центре им. Гамалеи не исключили появление московских штаммов коронавируса

Общество
52

В Центре им. Гамалеи не исключили появление московских штаммов коронавируса
Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов допустил возможность появления московских штаммов COVID-19.

Во время общения президента РФ Владимира Путина с лауреатами госпремий за 2020 год Логунов сообщил главе государства, что в столице могут появиться московские штаммы коронавируса. В ответ российский лидер сказал, что уже обсуждал эту тему.

Ранее директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что уже к середине сентября может быть выпущена вакцина от коронавируса для детей.

#москва #штаммы #коронавирус
Милонов резко высказался о либеральной тусовке в РФ и "поедающем шпроты" Вишневском
Милонов резко высказался о либеральной тусовке в РФ и "поедающем шпроты" Вишневском
Общество
17:25 | 12 июня
Показ фильма "Турист" собрал тысячи зрителей в центральноафриканском Кага-Бандоро
Показ фильма "Турист" собрал тысячи зрителей в центральноафриканском Кага-Бандоро
Общество
17:01 | 12 июня
Президент Приднестровья поздравил Путина и всех россиян с Днем России
Президент Приднестровья поздравил Путина и всех россиян с Днем России
Политика
16:32 | 12 июня