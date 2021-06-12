В Центре им. Гамалеи не исключили появление московских штаммов коронавируса

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов допустил возможность появления московских штаммов COVID-19.

Во время общения президента РФ Владимира Путина с лауреатами госпремий за 2020 год Логунов сообщил главе государства, что в столице могут появиться московские штаммы коронавируса. В ответ российский лидер сказал, что уже обсуждал эту тему.

Ранее директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что уже к середине сентября может быть выпущена вакцина от коронавируса для детей.