После провальной кампании Волкова ФБК* придется искать новые способы заработка

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Соратник осужденного блогера Алексея Навального Леонид Волков не добился успеха в кампании по сбору средств на счета структур организации.

Экс-глава штабов Навального** (являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России) в начале июня опубликовал видео на YouTube-канале. В ролике он рассказал о новом "полностью безопасном способе оказания финансовой помощи".

Волков убеждал аудиторию переводить донаты на биткоин-кошелек, которым сам же и управляет. По его словам, криптовалюта является наиболее "безопасным" вариантом поддержать ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) и его команду, которая обустроилась в Литве.

Однако, как пишет ФАН, с момента признания фонда экстремистской организацией на биткоин-кошелек команды Алексея Навального поступило всего два транша. Один в размере 1,2 тыс. рублей (перевели 10 июня), а второй — 538 рублей (отправили утром 11 июня). Других донатов на этот счет не поступало.

* НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России

** Входит в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности; признаны в России экстремистскими и запрещены на территории страны