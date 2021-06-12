Путин рассказал о самочувствии после завершения курса вакцинации от COVID-19

kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о самочувствии после вакцинации от коронавируса.

По словам главы государства, температура его тела поднялась до 37,2 вечером, после ввода в организм второго компонента препарата. На утро она нормализовалась, сообщил Путин.

"У меня после второго укола через 12 часов температура немножко поднялась, 37,2 было. Но это было вечером уже. Утром проснулся и ничего не было. Ну, дай бог", — сказал президент.

Российский лидер привился первым компонентом отечественной вакцины от коронавируса 23 марта. Он получил вторую дозу вакцины 14 апреля.