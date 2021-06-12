«Надо забрать у Москвы водку и Кремль»: как Ельцин пришел к власти 30 лет назад

haval-global.com / Alexandr Yakovlev

Ровно 30 лет назад — 12 июня 1991 года — в России состоялись первые президентские выборы. До этого советским людям в открытую называли кандидата, которому нужно отдать голос, однако весной 1991-го порядок изменился.

24 апреля был принят закон «О выборах президента РСФСР» — новой демократической страны на просторах Советского союза. До смены государственного строя оставалось несколько месяцев, однако в народе уже звучала фамилия потенциального сменщика генсека Михаила Горбачева.

"[Водку] держит в руках центр. Надо забрать у него водку и Кремль», — рассуждал, стоя среди представителей рабочего класса, Борис Ельцин.

Рейтинги перспективного политика стремительно росли в противовес падению популярности Горбачева. От сладких речей энергичного генсека в начале перестройки к тому моменту осталось лишь горькое послевкусие: полки магазина пусты, цены растут, при этом с телеэкранов гражданам рассказывают о перевыполненных планах и укреплении экономики.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Низкий старт

Изначально на Ельцина никто не ставил. За год до президентских выборов политику лишь чудом удалось попасть в состав Верховного Совета СССР – свой мандат соратнику отдал депутат из Омска Алексей Казанник. Как только третий Съезд народных депутатов РСФСР принял решение о назначении на 12 июня 1991 года выборов президента, в стране началась трехмесячная предвыборная кампания.

«Не повезло нашей стране – марксистский эксперимент решили на нас провести. Нет чтобы с какой-то страны Африки начали. Но в конце концов мы доказали, что этой идее нет места, она нас просто отбросила от пути, по которому пошли цивилизованные страны мира», — заявлял за несколько дней до выборов Ельцин.

Претендент на главное кресло Кремля разъезжал по городам и весям не один. 12 июня стране предстояло выбрать не только президента, но и вице-президента, за место которого также шла напряженная борьба. Главными претендентами были герой Советского Союза, военный летчик Александр Руцкой и кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Борис Громов.

Борис Ельцин и Александр Руцкой работали в паре. Там, куда кандидат в президенты доехать не успевал, отправлялся его представитель.

«Руцкой был просто создан для избирательной кампании. Он как будто родился специально для того, чтобы быть запечатленным на глянцевых цветных плакатах, участвовать в телевизионных трансляциях, выступать перед большим скоплением народа. Внешность заслуженного артиста, боевой летчик – Герой Советского Союза, говорит резко и красиво. Одним словом – орел!», — вспоминал в своих мемуарах Ельцин.

ТАСС / Соколов Дмитрий,Чумичев Александр

Один против пяти

Помимо Бориса Ельцина в президентской гонке участвовало еще пять кандидатов: командующий Приволжско-Уральским военным округом, генерал полковник Альберт Макашов, председатель Либерально-демократической партии Владимир Жириновский, член Совета безопасности СССР и бывший министр внутренних дел СССР Вадим Бакатин, председатель Кемеровского областного Совета народных депутатов, народный депутат РСФСР Аман-Гельды Тулеев и народный депутат СССР Николай Рыжков.

От лица демократических сил выступал один лишь Ельцин, однако даже в этой роли ему удалось привлечь на свою сторону защитников советских идеалов. Помог ему с этим Александр Руцкой, который организовал депутатскую группу «Коммунисты за демократию» (в народе ее прозвали «Волки за вегетарианство»).

День выборов в стране был объявлен государственным праздником. В бюллетенях 1991 года люди должны были не выделять имя понравившегося им кандидата, как это делается сейчас, а зачеркивать всех тех, кто им неугоден. Явка составила больше 74%.

Связка Ельцин-Руцкой уверенно оторвалась от остальных претендентов на руководящие посты уже в первом туре голосования, набрав 57,3%. Второе место занял Николай Рыжков (16,9%), третье – Владимир Жириновский (7,8%). Самым «ельциновским» регионом стала его родина — Уральская (ныне Свердловская) область. 84,8% ее жителей отдали голос демократу.

wikipedia.org / kremlin.ru/CC BY 4.0

Уже 10 июля того года Борис Ельцин принес президентскую присягу, а вице-президентом официально стал Александр Руцкой. Интервью с ним ко Дню России вы можете прочитать на страницах «Политики Сегодня».