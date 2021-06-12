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Глава МИД Латвии пожелал россиянам развития крепкого гражданского общества

Политика
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Глава МИД Латвии пожелал россиянам развития крепкого гражданского общества
Федеральное агентство новостей / Карен Маркарян

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс пожелал россиянам продолжить развивать крепкое гражданское общество в честь Дня России. Об этом дипломат написал в соцсетях.

Глава МИД Латвии поздравил граждан РФ с Днем России. Дипломат написал послание в Twitter на русском языке. Министр пожелал россиянам не только развития гражданского общества, но и светлого демократического будущего.

"Поздравляю российский народ с Днем России", — говорится в публикации.

Праздник отмечается с 1992 года. До 2002 он значился как День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, которую подписали в 1990 году.

#латвия #мид #Ринкевичс
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