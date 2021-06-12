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Москва объявила нерабочими днями период с 15 по 19 июня

Общество
/ Обновлено: 12 июня 2021 15:26 94

Москва объявила нерабочими днями период с 15 по 19 июня
Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Дни с 15 по 19 июня 2021 года в столице будут нерабочими, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего "длинные выходные" в городе составят 9 дней. Это период с 12 по 20 июня. Также власти города рекомендуют перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный формат работы с 13 июня, подчеркнул градоначальник.

Организациям стоит перевести на дом всех работников старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. В офисах можно оставить сотрудников, получивших прививку от COVID-19.

#москва #собянин #выходные
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