Бежавший на Украину Гудков планирует уехать в Болгарию

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Экс-депутат Государственной думы Дмитрий Гудков, выехавший на Украину из России, заявил, что уже через неделю уедет в болгарскую Варну.

Ранее Гудков сообщал, что уехал из РФ на Украину, оттуда он собирался полететь в Варну к родителям. Кроме того, он заверял, что покинул родину временно, возможность участвовать в выборах в Госдуму исключил.

Дмитрия Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали в Москве. Им вменяется причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды на сумму более 1 млн рублей. Позднее бывшего парламентария выпустили из ИВС, а его родственнице предъявили обвинение.