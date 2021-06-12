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Политолог Дудаков назвал ожидаемыми вопросы журналиста NBC для Путина

Политика
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Политолог Дудаков назвал ожидаемыми вопросы журналиста NBC для Путина
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Журналист американского телеканала NBC задавал президенту России Владимиру Путину ожидаемые вопросы, а глава государства предсказуемо на них отвечал.

Таким мнением поделился политолог Малек Дудаков. По его словам, никакой сенсации не произошло. В части опубликованного американским телеканалом интервью нет "ничего необычного или нетипичного", передает сайт 360tv.ru.

"Я думаю, была проведена подготовка к таким вопросам — и ответ на них был дан тоже вполне естественный", — сказал политолог.

Дудаков не исключил, что в полной версии интервью есть более интересная информация. Также он напомнил, что это не первая встреча российского лидера с представителем NBC. Три года назад Путин разговаривал с журналисткой Мегин Келли, которая уже не работает на телеканале.

#путин #интервью #nbc
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