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Британские СМИ раскрыли детали предстоящего торжества по случаю дня рождения Елизаветы II

Общество
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Британские СМИ раскрыли детали предстоящего торжества по случаю дня рождения Елизаветы II
wikipedia.org / Photograph taken by Julian Calder for Governor-General of New Zealand / CC BY-SA 4.0

Британские таблоиды рассекретили детали грядущего торжества по случаю дня рождения королевы Елизаветы II. Как выяснилось, парад в Виндзоре все же состоится.

Королева Великобритании Елизавета II отмечает два дня рождения: официальный, который коронованная особа справляет 21 апреля, а также фактический, отмечаемый жителями "Туманного Альбиона" во вторую субботу июня. В 2021 году празднество выпадет на 12 июня.

Как сообщает издание Express, по случаю торжества в Виндзоре состоится памятный парад Trooping the Colour. Подполковник Гай Стоун, слова которого приводятся в статье, отметил, что подготовка парада была осложнена ввиду ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Из-за этого тренировки задействованных в нем отрядов не носили регулярный характер. Стоун добавил, что в 2021 году к параду привлечены 274 участника и 70 лошадей.

#парад #день рождения #елизавета ii
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