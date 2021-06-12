Британские СМИ раскрыли детали предстоящего торжества по случаю дня рождения Елизаветы II

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Британские таблоиды рассекретили детали грядущего торжества по случаю дня рождения королевы Елизаветы II. Как выяснилось, парад в Виндзоре все же состоится.

Королева Великобритании Елизавета II отмечает два дня рождения: официальный, который коронованная особа справляет 21 апреля, а также фактический, отмечаемый жителями "Туманного Альбиона" во вторую субботу июня. В 2021 году празднество выпадет на 12 июня.

Как сообщает издание Express, по случаю торжества в Виндзоре состоится памятный парад Trooping the Colour. Подполковник Гай Стоун, слова которого приводятся в статье, отметил, что подготовка парада была осложнена ввиду ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Из-за этого тренировки задействованных в нем отрядов не носили регулярный характер. Стоун добавил, что в 2021 году к параду привлечены 274 участника и 70 лошадей.